В Анапе задержали соучастника подозреваемого в стрельбе

Следователи задержали молодого человека, который может являться соучастником в совершении преступления в индустриальном техникуме Анапы. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, одногруппник подозреваемого мог подстрекать его к осуществлению стрельбы.

Согласно материалам следствия, в ноябре прошлого года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о намерении совершить нападение на техникум. Он обозначил цель — убийство работников и учащихся учреждения. Подозреваемый начал склонять знакомого к совершению тяжкого преступления разными способами, в том числе, путем применения провокаций.

Возможного соучастника задержал следователь СК и допросил по обстоятельствам преступления. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что следствие планирует ходатайствовать о заключении под стражу обоих подозреваемых. Уголовные дела объединили в одно производство.

Еще одно уголовное дело возбудили в отношении 64-летнего мужчины, который не обеспечил безопасное хранение собственного огнестрельного оружия. Впоследствии им завладел 17-летний житель Анапы для открытия стрельбы в местном техникуме.

