Следствие намерено добиться ареста подозреваемого в стрельбе в Анапе

СКР Краснодарского края будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в нападении на индустриальный техникум Анапы. По данным СУ СКР региона, расследование стрельбы в городе-курорте отнесли к категории особо важных дел.

В пресс-службе ведомства заявили, что 17-летний житель Анапы подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц, а также в хищении оружия. По материалам следствия, несовершеннолетний осуществил нападение на АИТ с использованием ружья.

Подозреваемого в стрельбе задержали и допросили. В настоящее время следствие рассматривает возможность подачи ходатайства о заключении под стражу. Одновременно с этим продолжается комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования поставили на контроль в краевом аппарате ведомства.

Стрельба в Анапском индустриальном колледже произошла днем 11 февраля. Нападавший смертельно ранил 55-летнего охранника учебного заведения, который успел нажать на тревожную кнопку. Повреждения получили еще два человека: сотрудницу техникума с огнестрельным ранением перевозят в краевую больницу в тяжелом состоянии, а пострадавший студент находится в состоянии средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кристина Мельникова