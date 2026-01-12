Белый дом: в США направляется 31 млн баррелей нефти из Венесуэлы

В США направляется 31 млн баррелей нефти из Венесуэлы, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Республику будут покидать только те танкеры с нефтью, которые одобрит Вашингтон, уточнила она. США продолжат захватывать все суда, покидающие Венесуэлу без флага и разрешения на торговлю, заявила госпожа Левитт.

«Эти деньги (от продажи нефти.— “Ъ”) поступают на счет, который контролируется правительством США»,— сказала госпожа Левитт в эфире Fox News. Она сообщила, что администрация США активно сотрудничает с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес.

Глава Минэнерго США Крис Райт заявлял, что Вашингтон планирует взять контроль над продажей всей нефти из Венесуэлы на неограниченный срок. Он говорил, что американская сторона рассчитывает продать 30–40 млн баррелей нефти. Министр считает, что компании США в дальнейшем будут все больше вовлечены в работу венесуэльского нефтяного сектора.

