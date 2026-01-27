Reuters: китайская PetroChina запретила трейдерам покупать венесуэльскую нефть

Китайская госкомпания PetroChina запретила трейдерам покупать и торговать венесуэльской нефтью после того, как США взяли под контроль экспорт нефти из Венесуэлы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух руководителей компаний, знакомых с ситуацией.

По словам одного из собеседников агентства, трейдерам PetroChina были даны указания не покупать нефть из Венесуэлы до дальнейших сообщений из головного офиса. Другой источник отметил, что предложения трейдеров по венесуэльской нефти не выдерживают конкуренции по сравнению с другими сортами, такими как канадская нефть.

До начала 2019 года входящая в состав нефтяной корпорации CNPC PetroChina была крупнейшим покупателем венесуэльской нефти. Она прекратила импорт после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против продажи венесуэльской нефти во время своего первого президентского срока.

С декабря США перехватывают все идущие из Венесуэлы танкеры без государственной принадлежности. По словам главы Минэнерго США Криса Райта, контроль над продажей всей нефти из Венесуэлы Вашингтон взял на неограниченный срок. Всего американская сторона рассчитывает получить от 30 млн до 50 млн баррелей венесуэльской нефти.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на данные Kpler и Vortexa, что в ближайшие недели в Китай прибудут последние танкеры с венесуэльской нефтью. Эти партии КНР закупила до того, как США захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По данным агентства, обладающий лицензией Минфина США нефтетрейдер Vitol предложил Китаю приобрести сырье со скидкой $5 за баррель к нефти Brent.