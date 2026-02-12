На Дону количество производителей собственных брендов выросло на 49,5% за год

К концу 2025 года в Ростовской области насчитывался 151 производитель, включенный в реестр местных брендов, что на 49,5% больше, чем в конце 2024 года — 102 компании. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные регионального министерства экономического развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Реестр местных брендов на портале правительства области функционирует с 1 апреля 2024 года. Последний раз данные обновлялись 26 января 2026 года.

К 31 декабря 2024 года в списке было зарегистрировано 101 предприятие, производящее собственные бренды. К концу 2025 года их число увеличилось до 151. На начало февраля 2026 года в реестре уже числилось 159 компаний.

Регистрация в реестре дает возможность производителям наносить на свою продукцию маркировку «Сделано на Дону» и принимать участие в программах по поддержке региональных торговых марок.

Наталья Белоштейн