АСТ продлило права на книги Стивена Кинга

Издательство «АСТ» (входит в «Эксмо-АСТ») продлило права на книги американского писателя Стивена Кинга, вышедшие в России до 2022 года. Об этом сообщила гендиректор «АСТ-Азбука» Татьяна Горская на презентации итогов года книжного рынка.

В издательстве не сказали, на какой срок продлены права, назвав это «коммерческой информацией». Права на новые произведения писателя «АСТ» по-прежнему не получает, уточнила Горская, чьи слова приводят «Ведомости».

Стивен Кинг в марте 2022 года приостановил сотрудничество с «АСТ» по новым контрактам. Его последней новинкой в России стал роман «Билли Саммерс», который вышел в апреле того же года. Опубликованный через несколько месяцев фэнтези-роман «Сказка» в 2023 году нелегально продавали через маркетплейсы. Купить бумажные экземпляры произведения можно было на «Авито» и «Юле» за 2–2,5 тыс. руб., выяснил «Ъ». The Guardian писала, что британским авторам предлагали удвоенные гонорары за право перевести их книги в России.