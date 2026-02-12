Карантин в прокопьевском ПНИ продлен из-за новых случаев заболеваний

Карантин на территории психоневрологического интерната (ПНИ) Прокопьевска (Кузбасс) продлен до 26 февраля. Решение принято в связи с выявлением новых случаев заболеваний, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор региона.

Карантин в ПНИ был установлен 24 января на период до 12 февраля. В ведомстве сообщали, что ограничения могут быть продлены в случае выявления новых эпизодов заболевания.

Как писал «Ъ-Сибирь», с начала января в интернате скончались девять постояльцев. Ранее, 24 января, сообщалось о массовом заражении гриппом группы А в ПНИ. СУ СКР региона было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 236 УК РФ (нарушение санэпидемправил, повлекшее смерть двух или более лиц). По данным ведомства, распространение инфекции в учреждении произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей работниками учреждения. В конце января глава Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на период следствия. Тогда же министр здравоохранения региона Андрей Тарасов сообщал, что в областные больницы попал 51 постоялец ПНИ.

Александра Стрелкова