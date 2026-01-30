Директора интерната в Прокопьевске отстранили от работы на время следствия

Директор психоневрологического интерната (ПНИ) Прокопьевска Елена Морозова временно отстранена от должности на период проведения следствия. Соответствующее решение принял губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

«Сегодня, сразу по прилете, дал поручение временно отстранить директора. Она заинтересованное лицо. Я не говорю об увольнении, а о временном отстранении»,— сказал глава региона (цитата по ТАСС).

30 января министр здравоохранения региона Андрей Тарасов сообщил, что в областные больницы попал 51 постоялец ПНИ, из них четверо находятся в тяжелом состоянии, еще 41 пациент — в состоянии средней степени тяжести.

Как писал «Ъ-Сибирь», 29 января минздрав Кемеровской области сообщил, что с начала января 2026 года скончались девять постояльцев интерната. Ранее также стало известно о массовом заражении пациентов учреждения гриппом группы А. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 236 УК РФ). Источники «Ъ-Сибирь» не исключают, что грипп мог усугубить уже имеющиеся у постояльцев интерната проблемы со здоровьем.

Александра Стрелкова