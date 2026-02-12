В семи домах в центре Ростова отключили отопление и горячую воду

Семь домов в Кировском районе Ростова-на-Дону оставили без отопления и горячей воды. Причиной ограничений стал дефект на тепловых сетях, сообщили в пресс-службе компании «Ростовские тепловые сети».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отопления и горячей воды нет по следующим адресам: проспект Чехова, 37, 41, 45, 51, 68, а также улица Пушкинская, 132, 134. Ремонт планируется завершить до конца сегодняшнего дня.

Кроме того, теплоснабжения нет в жилых домах по улице Содружества, 39/1, 41, 41/1, 43/1, 43/2, ул. Зорге, 60, 62, 62/1, 64, 66. Здесь восстановить подачу тепла планируется до 20:00 13 февраля.

Мария Хоперская