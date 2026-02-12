За год блинный набор к Масленице на Кубани подорожал на 10%

В Краснодарском крае к Масленице 2026 года так называемый «индекс блинов» увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом. Как сообщили Бизнес ФМ Краснодар в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», средняя стоимость набора ингредиентов для приготовления блинов на семью из четырех человек в регионе достигла 169 руб., что превышает общероссийский показатель в 149 руб.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В сегменте общественного питания порция блинов на Кубани в среднем обходится в 296 руб., что на 7% больше, чем годом ранее. По стране средний чек составляет 287 руб., прибавив за год 6%.

Аналитики связывают динамику прежде всего с ростом цен на молоко, которое в среднем по РФ подорожало на 8%, и муку (+3%). При этом яйца за год снизились в цене на 6%, что частично сдержало удорожание базового набора ингредиентов.

Одновременно эксперты фиксируют увеличение онлайн-продаж готовых блинов на 20% и замороженной блинной продукции — на 25%. В Краснодарском крае, как и в целом по стране, также вырос спрос на муку и готовые блинные смеси.

Вячеслав Рыжков