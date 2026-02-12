Ущерб от пожаров в ЮФО составил 1,2 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году совокупный ущерб от пожаров в Южном федеральном округе составил 1,2 млрд руб., сообщил полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, слова которого приводит ТАСС. В течение года в регионах округа было зафиксировано более 36 тыс. возгораний, а в ходе проверок выявлено около 4 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

Для сравнения, по итогам 2024 года ущерб оценивался в 1,5 млрд руб.

По данным полпреда, в 2025 году в результате пожаров погибли 604 человека, включая 27 детей. Господин Устинов отметил, что приведенные показатели свидетельствуют о недостаточном уровне профилактической работы. Более 700 населенных пунктов округа остаются удаленными от подразделений пожарной охраны.

Отдельно он указал на осложнение ситуации с лесными пожарами: их число за год увеличилось почти на 30%, достигнув 214 случаев.

Вячеслав Рыжков