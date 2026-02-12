Женщина лишилась 2,3 миллионов рублей из-за мошенников в Новороссийске

Жительница Новороссийска стала жертвой дистанционных мошенников и потеряла более 2 млн руб. Об этом сообщили в полиции города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщине поступило сообщение якобы от бывшего начальника о краже данных, после чего с ней связался подставной сотрудник спецслужб с просьбой задекларировать денежные средства. Впоследствии мошенники вели с горожанкой длительные разговоры, убеждая перевести деньги через банкоматы на предоставленные ими расчетные счета.

Поздним вечером жительница Новороссийска перечислила 2,3 млн руб. на «специальный счет» мошенников девятью транзакциями. После этого лже-сотрудники перестали выходить с ней на связь.

По факту произошедшего в Новороссийске возбудили уголовное дело.

София Моисеенко