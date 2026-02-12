Социологи рассказали о предпочтениях электората в Ростовской области

В Ростовской области социологическое исследование показало ключевые критерии, которыми руководствуются избиратели при выборе политических партий на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы. Об этом сообщает пресс-служба Избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Половина из 450 мандатов — 225 — будут распределены по партийным спискам. Личность лидера партии оказывает наибольшее влияние на решение избирателей — так ответили 25,6% респондентов. Практически равное значение имеет известность партии — этот фактор важен для 24,8% опрошенных.

Практическая деятельность в социальной сфере влияет на выбор 17,5% граждан, а законодательные инициативы и проекты учитывают 16,9% участников опроса. Программа и идеологическая позиция становятся решающим аргументом для 14,7% респондентов.

Отмечается, что ранее исследования показали, что более 67% избирателей Ростовской области принимают решение о голосовании после изучения биографии кандидатов, их программ и предвыборных обещаний.

Константин Соловьев