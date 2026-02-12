Последний клик

Роскомнадзор объявил о намерении продолжить ограничение работы Telegram, что заставляет кубанские компании искать альтернативные площадки для коммуникации с клиентами и выстраивания других рабочих процессов. Часть опрошенных «Ъ-Кубань» представителей малого и среднего бизнеса не считает это проблемой. Другие уже ощущают последствия замедления работы мессенджера, и если он будет заблокирован полностью, негативные последствия, по их словам, окажутся гораздо серьезнее. Эксперты считают, что сегодня нет полноценной и быстрой замены Telegram. В качестве возможных вариантов они называют российские Max и VK, а также китайский мессенджер WeChat.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Десятого февраля Роскомнадзор объявил о намерении продолжить ограничение работы Telegram до тех пор, пока мессенджер не начнет соблюдать российское законодательство. В ведомстве указали, что администрация платформы не выполняет требования законов, не обеспечивает надлежащую защиту персональных данных и допускает использование сервиса для преступных и террористических действий.

Председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков заявил, что бизнес уже ощущает последствия замедления Telegram из-за снижения входящих обращений и ухудшения конверсии. «Точную сумму назвать сложно: она зависит от длительности ограничений, доли лидов продаж, приходящих из Telegram, и стоимости замещения другими каналами»,— пояснил господин Башмаков. Он добавил, что при полной блокировке влияние будет существенно сильнее.

Даниэль Башмаков считает, что Telegram — это одновременно витрина, инструмент быстрых ответов клиентам и оперативных рассылок. При замедлении снижаются просмотры и переходы, ухудшается скорость поддержки и растет число недополученных обращений. Бизнес настраивает дублирование контента на других площадках и переводит коммуникации в более стабильные каналы — телефон, сайт, почту, CRM. «Полной замены Telegram в один клик нет — многое зависит от привычек аудитории»,— подчеркнул он. Основными альтернативами он назвал VK, сайты и CRM-каналы, а Max рассматривается как дополнительный канал.

Старший специалист по промышленному туризму АО МПБК «Очаково» в Краснодаре Елена Колесник сообщила «Ъ-Кубань», что блокировка мессенджера серьезно не повлияет на деятельность предприятия. «У нас есть только канал, посвященный экскурсии, но он полностью дублируется в VK. При блокировке тоже создадим канал в Max, но в любом случае будем дублировать информацию во все социальные сети»,— отметила она. По мнению госпожи Колесник, без канала в Max дальнейшее продвижение в современном медиапространстве станет невозможным.

Основатель медтех-платформы «МедРокет» и главный редактор портала «ПроДокторов» Сергей Федосов считает, что возможные ограничения не приведут к убыткам для его компании. «Telegram лишь один из инструментов коммуникации с клиентами, функции которого сможет выполнять, например, Max», — пояснил он. Господин Федосов подчеркнул мобильность отечественного бизнеса и способность быстро переходить на доступные сервисы. Он отметил, что в мессенджере функционируют тысячи профессиональных сообществ, которые пока не успели перейти на другие площадки.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян прогнозирует определенные сложности для населения и бизнеса. Он отметил, что 99% госорганов, ведомств и предприятий, а также 60-70% населения и предпринимателей уже имеют доступ к национальному мессенджеру Max. «Вероятные потери бизнеса от замедления и потенциальной блокировки Telegram вряд ли превысят уровень 0,2-0,4% выручки», — считает эксперт. Он предупредил о значительных потерях времени на передачу информации, что создаст сложности в координации бизнес-процессов.

Среди альтернатив господин Хачатурян назвал китайский мессенджер WeChat, функционал которого соответствует WhatsApp, но широкого распространения в России он пока не получил. Возможно, в случае потенциальной блокировки Telegram у данного мессенджера появится шанс занять освободившуюся нишу, считает господин Хачатурян.

Основатель CPA-сети FCN, партнерской сети Devtek, платформы для SMS-рассылок SMSAds, платежной системы Bemorepay Татьяна Мичурина считает, что замедление Telegram создает для бизнеса прямые операционные и финансовые издержки. Для многих компаний это канал продаж, поддержки клиентов, обработки заявок и коммуникации с партнерами. При нестабильной работе мессенджера снижается скорость обработки заказов, растет время ответа клиентам и падает конверсия в сделку. «Это напрямую влияет на выручку, особенно у малого и среднего бизнеса. Наиболее уязвимы онлайн-торговля, сервисные компании, образовательные проекты, финансовые посредники и компании, работающие с быстрым потоком заявок. Telegram используется как основной канал уведомлений, CRM-коммуникации, внутренних рабочих чатов и маркетинговых воронок. При ограничениях бизнесу приходится срочно переносить эти процессы, что требует инвестиций в IT, перенастройки рекламы и переобучения клиентов», – говорит она.

Полноценной быстрой замены Telegram нет, считает госпожа Мичурина. Альтернативы — Mах, VK, email-рассылки, собственные приложения и CRM-решения, но их внедрение требует времени и не дает сопоставимого охвата. Поэтому, по мнению эксперта, компании будут вынуждены переходить на мультиканальную модель и диверсифицировать коммуникации, что увеличит операционные расходы бизнеса в краткосрочной перспективе.

Наталья Решетняк