Страны Евросоюза разделились на два лагеря: те, кто хочет восстановить связи с Россией, и те, кто хочет оборвать все контакты со страной. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Последний подход он назвал «политической близорукостью».

«Кто-то держится прежнего подхода... о том, что нужно оборвать все контакты и ни в коем случае их не возобновлять. Это политическая неграмотность, политическая близорукость»,— сказал господин Песков.

Дмитрий Песков отметил, что никто из тех европейских политиков, кто призывал к контактам с Россией, так и не связался с российским президентом Владимиром Путиным. Он упомянул президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. «При желании и при необходимости можно просто взять и позвонить президенту Путину. Он никогда не отказывался от прямых контактов»,— добавил пресс-секретарь.

В декабре 2025 года Эмманюэль Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить контакты с Владимиром Путиным. Позднее Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и призвал наладить баланс в отношениях с ней. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел такие призывы «пустыми разговорами».