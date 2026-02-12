Более 580 литров алкоголя изъяли у жительницы Новороссийска

Жительнице Новороссийска грозит штраф за продажу алкогольных напитков без сопроводительных документов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Полиция установила, что 41-летняя горожанка осуществляла продажу пивных напитков на розлив во дворе одного из многоквартирных домов Новороссийска. При проверке правоохранители зафиксировали отсутствие разрешительных документов на реализацию спиртной продукции.

Сотрудники полиции изъяли из оборота 581 л алкоголя без документации. В отношении жительницы города составили административный протокол.

София Моисеенко