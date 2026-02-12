Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Прокуратура Крыма проверяет издевательства над подростком в интернате

Прокуратура Крыма начала проверку по факту издевательств над несовершеннолетним со стороны сверстников в одной из региональных школ-интернатов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно предварительной информации, подросток столкнулся с травлей после поступления в учебное заведение. Надзорное ведомство оценит, насколько должностные лица учреждения соблюдают требования законодательства при проведении профилактической работы среди воспитанников.

Следователи установят детали конфликта и определят причины его возникновения. Расследование находится на контроле у руководства прокуратуры региона.

