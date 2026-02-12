Власти Ростовской области направили претензию оператору по вывозу мусора

Министерство ЖКХ Ростовской области направило региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами претензию из-за несвоевременного вывоза мусора. Об этом сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях жители Ростовской области пожаловались на образовавшиеся у мусорных площадок свалки. В министерстве ЖКХ отметили, что «объективные сложности» для вывоза мусора появились из-за мороза, снега и гололеда. При этом госпожа Пшеничная отметила, что «люди не должны страдать от несогласованности действий ответственных служб».

«Указала региональному оператору на необходимость строгого соблюдения графика и оперативной ликвидации последствий невывоза. Также министерством направлена претензия о нарушении условий соглашения»,— написала она.

Также министр попросила муниципальные власти и управляющие организации оперативно очищать от снега и наледи подъездные пути к контейнерным площадкам, чтобы спецтехника могла беспрепятственно приезжать за мусором.

В Ростовской области действует несколько региональных операторов по обращению с ТКО, разделенных по зонам (МЭОКам). В сообщении не указано, какому именно оператору направлена претензия.

Мария Иванова