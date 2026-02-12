Сочи свяжут автобусным сообщением с Мелитополем

Росавтотранс включил в реестр 12 новых межрегиональных автобусных маршрутов, связывающих города России с воссоединенными регионами. В числе направлений — маршрут между Мелитополем и Сочи, а также сообщения, которые обеспечат транспортную связь Луганской Народной Республики с Краснодаром, Ростовской областью, Республикой Крым и Москвой, сообщили в пресс-службе ведомства.

Шесть маршрутов предусматривают регулярное сообщение ЛНР с указанными субъектами. Кроме того, зарегистрированы два направления из Мариуполя — в Волгоград и Ростов-на-Дону. Отдельный маршрут соединит Херсонскую и Запорожскую области. Еще два рейса свяжут Московскую область с Крымом, проходя через Донецк, Макеевку, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

Включение маршрутов в федеральный реестр означает необходимость начала их эксплуатации не позднее 7 мая 2026 года. Таким образом, транспортная сеть с воссоединенными регионами продолжает расширяться. По данным Росавтотранса, в настоящее время в этих субъектах функционирует более 800 межрегиональных автобусных маршрутов, обеспечивающих регулярное сообщение с различными территориями страны.

Мария Удовик