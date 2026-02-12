Пострадавшую сотрудницу при стрельбе в Анапе перевозят в краевую больницу Кубани

Сотрудницу анапского техникума, пострадавшую при стрельбе в учебном учреждении 11 февраля, перевозят в краевую больницу Краснодарского края. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

У пострадавшей огнестрельное ранение, ее состояние остается тяжелым, но стабильным. По данным краевого министерства здравоохранения, состояние здоровья второго пострадавшего — студента техникума — средней тяжести.

«Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме»,— говорится в сообщении.

«Ъ-Кубань» писал, что 11 февраля 17-летний студент Анапского индустриального техникума открыл стрельбу в холле учебного учреждения. В здание ему не дал пройти охранник, который вызвал на место правоохранительные органы. В результате произошедшего он погиб, еще два человека пострадали.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте студента техникума, который подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух или более лиц и хищении оружия (пп. «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ).

Алина Зорина