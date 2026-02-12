Работа есть, людей нет: почему зумеры не идут в промышленность

О том, почему престиж профессии сегодня важнее зарплаты, и как промышленность ищет новый язык для разговора с молодой аудиторией, рассказывает Розалина Сейранян, партнер агентства Braining Group и генеральный продюсер Индустриального показа, который откроет Московскую Неделю Моды.

На российском рынке труда сохраняется острый кадровый дефицит. По оценкам Минтруда, к 2030 году экономике потребуется дополнительно 11–12 млн работников, прежде всего специалистов среднего профессионального образования. Наиболее ощутим разрыв именно в промышленности и производственных секторах.

При этом проблема не в отсутствии желающих «работать руками». Молодежь всё чаще отказывается от офисной карьеры в пользу логистики, дарксторов, складов и доставки. По данным рекрутинговых сервисов, спрос на линейный персонал в e-commerce за последние годы вырос кратно, и именно молодые сотрудники составляют там значительную долю штата.

Парадокс в том, что при готовности связать себя с физическим трудом молодые люди редко выбирают промышленность. И дело здесь не столько в доходах: в ряде регионов рабочие специальности уже предлагают конкурентные зарплаты. Ключевой барьер — восприятие.

Индустриальная занятость в глазах части аудитории ассоциируется с тяжелыми условиями и ограниченными возможностями роста — образом, который не формирует понятного ответа на вопрос о профессиональной идентичности.

Стереотипы как барьер

Рабочие профессии ассоциируются с тяжелым физическим трудом, устаревшей инфраструктурой и ограниченными перспективами роста. Даже на фоне цифровизации и автоматизации производства этот образ сохраняется.

Компании начинают работать с этим барьером системно. Так, «Северсталь» в рамках обновления бренда работодателя отказалась от стандартной HR-риторики о стабильности и льготах и сместила фокус на людей.

Бренд запустил рекламную кампанию «Разные люди. Один характер» и представил ролик-манифест, в котором заявил свою позицию: силу команды формирует индивидуальность сотрудников — разные взгляды, точки зрения и подходы. Ролик показали в кинотеатрах — канале, нетипичном для промышленной отрасли.

Ребрендинг поддержали серией материалов о сотрудниках. В центре — реальные люди, которые рассказывают о своей работе, профессиональном пути и увлечениях вне работы. Такой подход позволяет представить производственные роли как часть более широкой жизненной траектории человека, а производство как среду, которая учитывает его потребности.

Рост значимости EVP

Внутри предприятий растет значимость EVP — реальных условий, роста и системы обучения: короткие карьерные треки, наставничество, цифровые инструменты адаптации.Возрастает внимание и к корпоративной и производственной психологии — например, в СИБУРе, где «синие воротнички» становятся «бирюзовыми»: сотрудники на цифровизированном производстве выполняют сложные операции, требующие повышенной концентрации. Для снижения когнитивной нагрузки на всех предприятиях оборудованы антистресс-капсулы, а сотрудники регулярно проходят психофизиологическую диагностику.

Гендерный перекос в промышленности

Доля женщин в отрасли уже достигает 30–40%, и общественный запрос на «разрушение стереотипов» растёт. Для примера — компания СИБУР создала отдельную EVP для женской аудитории, а Яндекс Про запустил проект о женщинах-водителях.

Мировой контекст аналогичен: Nike развивает женские лидерские программы на фабриках, а UNCTAD фиксирует вклад женщин в экспортно-ориентированные отрасли. Компании адаптируют спецодежду, инфраструктуру, графики и поддержку родителей — это повышает удержание.

Рекрутинг без стратегии

Большинство работодателей действуют в логике прямого рекрутинга: вакансии, карьерные сайты, digital- и наружная реклама с призывом откликнуться. Эти инструменты закрывают позиции здесь и сейчас, но почти не влияют на долгосрочное восприятие компании.

X5 выбрала другой подход. Компания начинает диалог с молодежью задолго до выбора работодателя — через присутствие в городской и культурной среде. Организует стажировки, хакатоны, креативные акции, размещает рекрутинг-коммуникации в кинотеатрах и аэропортах, открывает собственные кафедры в вузах.

В 2025 году X5 провела чемпионат по программированию прямо в супермаркетах и открыла в Парке Горького пространство «Сфера», где за летний сезон прошло более 300 мероприятий о карьере и технологиях. Компания регулярно появляется в поле внимания аудитории в момент, когда у нее только формируется представление о возможных сценариях будущего.

Дефицит смыслов

По словам Розалины Сейранян, работодателям сегодня важно честно ответить на вопрос: какую ценность они дают сотруднику помимо зарплаты.

«Можно говорить о графике и льготах. Но молодые люди всё чаще спрашивают: что этот опыт даст мне через три–пять лет? Если на него нет понятного ответа, вакансия просто выпадает из поля выбора».

Одна и та же позиция может быть представлена как «работа без требований и опыта» или как первый профессиональный шаг, формирующий навыки и понимание процессов. Разница — в акцентах.