Уфимский школьник принес на урок страйкбольный автомат и нож

В гимназии №16 в Уфе девятиклассник прошел на урок с игрушечным автоматом и ножом. Как рассказал журналистам глава Башкирии Радий Хабиров, металлодетектор сработал на нож, но на это не обратили внимания.

«Автомат, который мальчик принес в школу, — пластиковый, игрушечный. Металлодетектор "увидеть" его не может. Однако он среагировал на нож», — сообщил Радий Хабиров. Он пообещал разобраться, почему подростка не остановили.

По информации директора гимназии Марины Камаловой, инцидент произошел во время запланированных учений по эвакуации. Школьник выстрелил из страйкбольного автомата в учителя и трех одноклассников. Никто не пострадал. Подростка задержали и вместе с родителями доставили в полицию.

Занятия в гимназии на 4 февраля отменены. Глава региона заявил, что если будет установлен факт травли, руководство школы уволят. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности.