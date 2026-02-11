Охранник погиб при стрельбе в техникуме Анапы

Во время стрельбы в холле техникума в Анапе погиб охранник. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале. По его словам, мужчина «первый принял на себя удар», но успел вызвать правоохранительные органы.

Предварительно пострадали еще два человека. Точное число раненых, добавил господин Кондратьев, пока устанавливается. На месте ЧП дежурят бригады скорой помощи. Все медицинские учреждения региона, заверил губернатор, готовы принимать пострадавших.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, стрелявший — студент техникума. Его возраст не уточняется. Он задержан. Региональная прокуратура начала проверку.