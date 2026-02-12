В Ростовской области количество мошеннических звонков сократилось на 10%

В течение 2025 года в Ростовской области было заблокировано более 97 млн мошеннических звонков. Об этом сообщила пресс-служба МТС. Здесь уточнили, что, по сравнению с 2024 годом, количество нежелательных телефонных звонков снизилось на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным компании, самыми «загруженными» стали март и апрель: на них пришлось около 21% от общего количества звонков мошенников. Далее, от квартала к кварталу, наблюдалось уменьшение числа нежелательных звонков. Это происходило, благодаря, в том числе, повышению бдительности граждан и внедрением современных систем защиты, отметили аналитики МТС.

Общая длительность нежелательных вызовов, от которых удалось оградить абонентов, превысила 21 млн минут. В качестве потенциальных жертв мошенники и спамеры чаще выбирали граждан с доходом свыше 50 тыс. руб. в возрастной категории от 35-ти до 44-х лет, а также пенсионеров старше 65 лет.

По словам директора филиала МТС в Ростовской области Игоря Марьясова, мошенники постоянно совершенствуют технологии обмана, используя дипфейки и социальную инженерию. «Поэтому сейчас растет спрос на современные сервисы защиты, которые используют искусственный интеллект и могут определить и заблокировать нежелательный номер или вмешаться в разговор с мошенником и предупредить абонента, что он в опасности», — пояснил топ-менеджер.

Ефим Мартов