Жителя Крыма осудили на 20 лет за сотрудничество с СБУ

Суд приговорил жителя Симферопольского района к 20 годам лишения свободы за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчина установил связь с представителем Службы безопасности Украины и выразил готовность помочь иностранным спецслужбам в деятельности против России. В октябре 2024 года кураторы дали ему задание найти тайники на территории Симферопольского района с самодельным взрывным устройством. Взрывчатка на основе гексогена весила более 1 кг. После обнаружения он должен был доставить ее в места, указанные представителем украинских спецслужб.

Выполнить поручение мужчина не успел — его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

Суд назначил осужденному отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год и десять месяцев. Также ему назначили штраф в размере 400 тыс. руб.

Алина Зорина