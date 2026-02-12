Суд в Ростове приговорил к 11 годам колонии поджигателя релейных шкафов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Николаю Голубову, обвиняемому в совершении террористического акта и легализации денежных средств (п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в мае 2024 года подсудимый связался с неизвестным лицом и согласился за денежное вознаграждение поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. После Голубов получил информацию о местонахождении релейных шкафов и денежный перевод для покупки материалов.

В ночь на 17 мая обвиняемый прибыл к назначенному месту и с помощью монтировки вскрыл дверцы релейных шкафов, облил их зажигательной смесью и поджег, засняв процесс на видео. В тот же день за выполненное задание Голубов получил цифровую валюту, которую конвертировал в рубли на сумму 34 тыс. руб.

Суд приговорил фигуранта к 11 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а также штрафу в 20 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев