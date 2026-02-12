На Урале заочно арестовали бывшего топ-менеджера радиозавода «Полет»

Свердловский областной суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера челябинского радиозавода «Полет» Ладмиру Сапегину. Ее обвиняют в растрате с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере и в мошенничестве (ч. 4 ст. 160, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде ареста на два месяца. Адвокат обжаловал решение об аресте, однако суд жалобу не удовлетворил.

Ладмира Сапегина объявлена в международный розыск. Ее арестуют, если задержат в России или экстрадируют в РФ.

АО «Челябинский радиозавод „Полет“» в составе АО «Азимут» входит в госкорпорацию «Ростех». В июне на заводе сменился руководитель. Экс-глава Антон Науменко перешел на «другую руководящую должность», и. о. гендиректора стал Дмитрий Брейгин.

В июле завод потребовали признать банкротом. Кредиторами выступают семь организаций, сумма их требований — 4,5 млн руб. До этого четыре дела о банкротстве завода были прекращены.

