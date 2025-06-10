На радиозаводе «Полет» в Челябинске сменился руководитель

Исполняющим обязанности генерального директора АО «Челябинский радиозавод „Полет“» назначен Дмитрий Брейгин. Он будет совмещать руководство двумя промышленными предприятиями — «Полетом» и НИИИТ-РК имени А. М. Брейгина, сообщили в пресс-службе радиозавода.

Дмитрий Брейгин подчеркнул, что оба предприятия являются важными в российской радиотехнической отрасли. В советское время они входили в одно производственное объединение «Полет», что, по его мнению, способствует обмену опытом.

Назначение Дмитрия Брейгина связано с переходом Алексея Науменко на другую руководящую должность. Господин Науменко был назначен гендиректором предприятия в апреле 2024 года, когда «Полет» перешел под управление АО «Азимут» (входит в госкорпорацию «Ростех»).