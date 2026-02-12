«За ложные данные о ценах руководителям и организациям грозят штрафы»

С 1 февраля вступили в силу новые формы федерального статистического наблюдения за ценами на рынке жилья и коммерческой недвижимости, утвержденные приказом Росстата. Отчеты формируются на основе договоров и первичной документации. По мнению юриста Инны Чемеркиной, данные изменения направлены на повышение качества статистики:



«Нововведения кардинально изменили систему отчетности. Теперь не учитываются сделки с аварийными объектами, внутригрупповые операции и другие нерыночные транзакции.

Приказом Росстата №302 вводятся две квартальные формы. Первая — отчет 1-РЖ «Сведения об уровне цен на рынке жилья» должны предоставлять юрлица, физлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с недвижимостью, включая посреднические услуги. Речь о помещениях в крупнопанельных и крупноблочных зданиях, кирпичных и монолитных домах, деревянных каркасных и блочных малоэтажных строениях. Средние цены фиксируются на 25 число третьего месяца квартала или на дату последней сделки.

Вторая форма — отчет 1-РКН «Сведения об уровне цен на рынке коммерческой недвижимости» касается организаций и индивидуальных предпринимателей с численностью от 101 человека, которые продавали или сдавали в аренду коммерческие площади. От отчета 1-РКН освобождены субъекты малого предпринимательства, указанные в Едином реестре МСП по состоянию на 31 декабря 2025 года, новые организации со дня внесения в реестр МСП, лица, ведущие деятельность по госуправлению и обеспечению военной безопасности, домашние хозяйства с наемными работниками, частные домашние хозяйства, экстерриториальные организации, а также лица, чья деятельность защищена государственной тайной.

Показатели формируются на основании договоров купли-продажи или аренды объектов, первичных учетных документов и бухгалтерской отчетности. Исключаются сделки по продаже аварийных объектов, передаче объектов для утилизации, внутригрупповые операции, не соответствующие рыночным условиям.

За непредставление отчетов и указание ложных сведений руководителям и организациям грозят штрафные санкции. Так, при первичном нарушении должностные лица заплатят 10-20 тыс. руб., организации — от 20 тыс. руб. до 70 тыс. руб. При повторном нарушении суммы возрастают до 30-50 тыс. руб. для должностных лиц и 100-150 тыс. руб. для организаций.

Таким образом, нововведения сделают процесс предоставления данных точнее и прозрачнее, существенно улучшат мониторинг рынка, создадут для государства основу для более взвешенной политики в сфере недвижимости. Однако новые правила увеличат административную нагрузку на бизнес и потребуют времени на адаптацию к изменившимся условиям».