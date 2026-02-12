WhatsApp заявил о попытке полностью заблокировать мессенджер в России

Россия попыталась полностью заблокировать мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), сообщил представитель компании. В WhatsApp назвали это попыткой РФ перенаправить пользователей на «государственное приложение для слежки».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы пользователи оставались на связи»,— указано в заявлении мессенджера, которое приводит агентство Reuters.

Накануне домен мессенджера WhatsApp исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) — инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». Из-за этого устройства перестали получать IP-адреса мессенджера, и доступ к нему возможен только через VPN. Кремль заявил, что возобновление работы мессенджера возможно при готовности Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) к диалогу с властями.

В августе 2025 года Роскомнадзор (РКН) заблокировал голосовые звонки в Telegram и WhatsApp. Ведомство утверждало, что мошенники использовали мессенджеры для обмана и вымогательства денег. На этой неделе РКН усилил меры по замедлению Telegram: по данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса уже выросло вдвое.

