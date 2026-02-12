Песков назвал условия разблокировки WhatsApp

Возобновление работы мессенджера WhatsApp в России возможно при готовности корпорации Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) к диалогу с властями. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вопрос выполнения законодательства. Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться»,— сказал господин Песков в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что в случае сохранения «бескомпромиссной позиции» и полной неготовности ориентироваться на российские законы «шансов нет».