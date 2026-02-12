Сбой в подаче отопления произошел в Новороссийске

В Южном и Центральном районе Новороссийска зафиксированы перебои в подаче теплоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе АО «АТЭК», пояснив, что неполадки связаны с временной приостановкой котельной «Южная» и насосной станции на улице Снайпера Рубахо.

Согласно информации «АТЭК», котельная «Южная» была приостановлена в связи с кратковременным отключением электроэнергии. В настоящее время оборудование уже запустили в работу, но отопление восстанавливается постепенно из-за поэтапного набора температур в системе.

Перебои в подаче тепла коснулись многоквартирных домов по улицам Южная, Дзержинского, Куникова, Карамзина, Хворостянского, Советов, Энгельса, Черняховского и по другим адресам.

Из-за аварийного отключения энергоснабжения на сетях теплоснабжения также обнаружили утечку в районе проспекта Ленина, 69. На период восстановительных работ отопление отключили в некоторых домах на Героев Десантников и проспекте Ленина, без теплоснабжения находятся МТЛ, поликлиника №5, детские сады №9 и №12. Окончание работ планируется на 14:30, о чем сообщили в ресурсоснабжающей организации.

София Моисеенко