Экспорт зерна через морские пункты Кубани превысил 2,6 млн т в январе

В январе 2026 года экспорт зерна через морские пункты Краснодарского края превысил 2,6 млн т. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Спрос на российское зерно традиционно остается высоким со стороны стран Ближнего Востока и Северной Африки. В январе этого года лидером стал Египет, который закупил 955,1 тыс. т зерновых. На втором месте — Турция, с объемом поставок 528,1 тыс. т, третье место занял Судан — 227,5 тыс. т.

Основу отгрузок в январе составила пшеница, доля которой достигла 2,2 млн т. Вклад также внесли ячмень — 125,9 тыс. т и кукуруза — 63,3 тыс. т.

Каждая партия зерна, покидающая границы Краснодарского края, проходит проверку инспектора Южного межрегионального управления Россельхознадзора. Контроль направлен на обеспечение полного соответствия продукции фитосанитарным требованиям иностранных государств в области карантина растений. Экспертные организации, подведомственные Россельхознадзору, подтверждают фитосанитарное состояние каждой партии.

