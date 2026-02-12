В морском порту Новороссийска пройдут учения со стрельбами

Днем 12 февраля в акватории Новороссийска состоятся учения военно-морской базы с применением стрельб. Об этом оповестили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Учения НВМБ пройдут в период с 11:00 до 13:00 в районе морского порта. В ходе тренировочных мероприятий дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров.

Во время проведения учений в порту Новороссийска запрещается движение маломерных судов и плавательных средств. Ограничения также распространяются на водолазные спуски и проведение подводных работ.

София Моисеенко