Сделке с Тегераном выбирают радиус действия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник, 10 февраля, вылетел в США, чтобы в срочном порядке встретиться с Дональдом Трампом. Главная тема обсуждения — возобновившиеся 6 февраля в Омане непрямые консультации между Тегераном и Вашингтоном. Израильская сторона опасается, что соглашение, которое ее союзник может заключить с Ираном, будет касаться только его ядерной программы, а такие важные для Израиля аспекты, как иранская программа производства баллистических ракет и активность иранских прокси-сил на Ближнем Востоке, останутся за бортом переговоров. При этом Тегеран, убеждены израильские власти, на самом деле не готов к серьезным уступкам ни по одной из проблем, включая ядерную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (сентябрь 2025 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (сентябрь 2025 года)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Перед тем как 10 февраля взойти на борт правительственного лайнера «Крыло Сиона» и отправиться в США, Биньямин Нетаньяху пообщался с журналистами, заявив, что намерен представить на встрече с Дональдом Трампом свой «подход к принципам ведения переговоров» с Ираном. Непрямые консультации между Вашингтоном и Тегераном возобновились 6 февраля в Омане и получили позитивные оценки и с той, и с другой стороны, но их содержание не устраивает Израиль. Принципы, на которых, по его мнению, необходимо вести переговоры с Ираном, должны учитывать требования безопасности не только Израиля, но и каждого международного игрока, «который хочет мира», отметил господин Нетаньяху.

Как пояснил правительственный источник, которого цитирует издание The Times of Israel, любое соглашение с Тегераном, с точки зрения израильского руководства, должно «не только сорвать попытки Ирана обзавестись собственным ядерным оружием и исключить любую возможность обогащения урана», но и наложить ограничения на его программу производства баллистических ракет большой и средней дальности, а также обязать Тегеран прекратить «поддержку и финансирование терроризма в рамках оси зла (имеется в виду группа лояльных Ирану военизированных группировок в регионе.— “Ъ”)».

Израильские власти полагают, что Иран в любом случае не заинтересован в соблюдении каких-либо обязательств — он полон решимости сохранить свой военный и ядерный потенциал под ширмой формального соглашения.

Более того, в Израиле опасаются, что ослабление санкционного давления на Тегеран, чего он требует в рамках переговоров, обеспечит ему возможность нарастить военное производство, увеличить ядерный потенциал и оздоровить национальную экономику, кризис которой спровоцировал 28 декабря 2025 года самые масштабные за последние три года антиправительственные выступления. Их жесткое подавление ровно месяц назад и побудило Дональда Трампа пригрозить Ирану военной операцией.

Как заявил в понедельник, 9 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс, проблема преследования иранской оппозиции по-прежнему находится на повестке дня. «Соблюдение прав человека было неотъемлемой частью наших переговоров,— сказал господин Ди Вэнс на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.— Репрессии, конечно же, носили жестокий и силовой характер». Он подчеркнул, что Вашингтон поддерживает иранский народ и не собирается от него отворачиваться. «Мы поддерживаем право на мирный протест во всем мире и, безусловно, тех, кто хочет воспользоваться этим правом в Иране»,— добавил вице-президент.

Тегеран, впрочем, демонстрирует, что его не пугают претензии по поводу преследования несогласных. В начале этой недели иранские силовики задержали ряд деятелей, входящих в реформаторский лагерь — системную оппозицию, представители которой во время 12-дневной войны 2025 года, по слухам, пытались уговорить клерикальную верхушку пойти на уступки США и Израилю по поводу ядерной программы и в плане политической модернизации. В числе задержанных — председатель партии «Фронт реформ Ирана» Азар Мансури и его пресс-секретарь Джавад Эмам.

В Омане, как подчеркивает сама иранская сторона, она вела переговоры с позиции силы. Как заявил на брифинге 10 февраля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, Тегеран хотел просто оценить серьезность намерений американцев. Он подчеркнул, что именно Вашингтону предстоит решить: действовать самостоятельно или поддаться давлению израильтян, желающих сорвать консультации. «Сионистский режим (правительство Израиля.— “Ъ”) неоднократно, выступая в роли диверсанта, демонстрировал свое несогласие с любым дипломатическим процессом в нашем регионе, ведущим к миру»,— заявил официальный представитель МИД Ирана.

Комментируя появившиеся в израильских СМИ данные, что Израиль может решиться на самостоятельный удар по Ирану в случае разногласий с президентом США.

Господин Багаи выступил с утверждением: «Опыт показывает, что действия, предпринимаемые израильским режимом, обязательно осуществляются с согласия США и в сотрудничестве с ними. Поэтому в случае агрессии ответ Исламской Республики Иран заставит их пожалеть о содеянном».

Что касается верховного лидера Ирана Али Хаменеи, то он предпочитает пока не показываться на публике. В понедельник, 9 февраля, государственные СМИ распространили видеозапись с его обращением, которая по всем признакам была подготовлена заранее. Речь была посвящена отмечаемой 11 февраля годовщине исламской революции 1979 года, в результате которой в стране сложилась нынешняя политическая система.

Аятолла Хаменеи призвал иранцев выйти 11 февраля на массовые демонстрации, чтобы показать свое единство. «Национальная мощь в меньшей степени связана с ракетами и самолетами, чем с волей наций и их стойкостью»,— подчеркнул он. Верховный лидер Ирана напомнил, что иранское общество уже показало свою стойкость год назад, во время 12-дневной войны, но проявлять ее необходимо и «в другие моменты». Такой момент, с точки зрения Тегерана, уже настал.

Нил Кербелов