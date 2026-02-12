Эксперты составили рейтинг профессий с зарплатами от 100 тысяч рублей в Ростове

В Ростове-на-Дону назвали рейтинг профессий, за которые могут предложить зарплату в более 100 тыс. руб. Об этом сообщает портал SuperJob.

В столице Дона максимальную зарплату готовы предложить территориальному менеджеру — 120 тыс. руб. При этом работодатели ищут кандидата с опытом в продажах. На втором месте расположилась должность главного инженера проекта с аналогичным окладом в 120 тыс. руб. Претенденту необходимо высшее образование и профильный опыт от 10 лет.

Третью позицию занимает врач-профпатолог с доходом от 95 тыс. руб. В рейтинг также попали администратор салона оптики с зарплатой от 95 тыс. руб. и главный бухгалтер с окладом до 120 тыс. руб.

Топ лучших предложений включает вакансии в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж, IT, а также позиции для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве в рейтинге первые места занимает начальник производственного отделения, в Санкт-Петербурге — управляющий директор фитнес-клуба, в Волгограде — главный инженер, в Екатеринбурге — главный юрисконсульт, в Казани — руководитель отдела продаж.

Константин Соловьев