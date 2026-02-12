В Морском порту Сочи 12 февраля пройдут учебные стрельбы

В Сочи 12 февраля на территории Морского порта пройдут плановые учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Тренировочные мероприятия запланированы в два временных интервала: с 09:00 до 17:00, а также с 22:00 до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Перед началом учений будет организовано речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие и учитывать информацию при планировании пребывания в районе порта. Отмечается, что отработка практических действий военными направлена на поддержание необходимого уровня готовности и обеспечение безопасности.

Информация о проведении стрельб опубликована на фоне сообщений о работе систем противовоздушной обороны в ряде регионов страны. По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 12 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Один беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края, четыре — над акваторией Азовского моря и один — над Черным морем.

Кроме того, значительное число аппаратов было уничтожено над другими регионами: 24 — над Белгородской областью, 21 — над Брянской, 19 — над Воронежской, 13 — над Тамбовской, девять — над Нижегородской, пять — над Крымом, три — над Ростовской областью, два — над Липецкой. По одному беспилотнику перехвачено над Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 февраля над Черным и Азовским морями были сбиты восемь беспилотников самолетного типа. В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение сведений о работе систем ПВО и радиоэлектронной борьбы, местонахождении военных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность, максимальный размер штрафа достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик