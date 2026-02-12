Над Кубанью и Черным морем сбили два БПЛА

Над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря этой ночью сбили суммарно два беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО. Всего над регионами РФ за ночь сбили 106 украинских беспилотников. Пять БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, четыре — над акваторией Азовского моря и по одному — над Краснодарским краем и Черным морем.

Алина Зорина