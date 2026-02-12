Ночью над Черным морем сбили БПЛА

В ночь на 12 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно информации ведомства, один беспилотник был сбит над территорией Краснодарского края, еще четыре — над акваторией Азовского моря и один — над Черным морем. В общей сложности над южными регионами и прилегающими морскими акваториями нейтрализовано шесть аппаратов.

Наибольшее количество целей зафиксировано над Белгородской областью, где уничтожены 24 БПЛА. Над Брянской областью сбит 21 аппарат, над Воронежской — 19, над Тамбовской — 13. Девять беспилотников ликвидированы в Нижегородской области, пять — над территорией Крыма, три — в Ростовской области, два — в Липецкой области. По одному аппарату перехвачено над Курской, Тульской, Смоленской и Волгоградской областями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 февраля над Черным и Азовским морями были уничтожены восемь беспилотников самолетного типа. В декабре над Краснодарским краем и акваторией Азовского и Черного морей также фиксировались случаи перехвата БПЛА.

На территории Краснодарского края действует запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение сведений, касающихся атак беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также информации о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность, максимальный размер штрафа составляет 300 тысяч руб.

Мария Удовик