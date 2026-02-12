Финансистам не понравились кресла

Арбитражный суд отклонил иск администрации Варениковского сельского поселения Крымского района к Департаменту финансово-бюджетного надзора Краснодарского края о признании незаконным требования вернуть в краевой бюджет 807 тыс. руб. за нецелевое использование субсидии при закупке кресел для сельского Дома культуры. Юристы отмечают, что администрация действительно неэффективно использовала бюджетные средства, и кассационная инстанция с большой степенью вероятности оставит решения нижестоящих инстанций в силе.



Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Варениковского сельского поселения Крымского района в иске к Департаменту финансово-бюджетного надзора региона. Спор касался требования вернуть в краевой бюджет 807 тыс. руб. за нарушения при использовании субсидии на закупку кресел для местного Дома культуры.

Конфликт возник в ходе проверки исполнения соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета от 29 января 2021 года. По этому соглашению муниципалитет заключил пять контрактов с ИП Иоаниди на поставку 234 кресел «СолоВуд» общей стоимостью 2,4 млн руб.

При осмотре 7 сентября 2023 года контролеры обнаружили все 234 кресла: 177 установлены в зрительном зале, 57 хранятся в подсобных помещениях. Однако департамент выявил завышение стоимости на 850 тыс. руб. по сравнению с ценами другого предприятия — ООО «Оптснаб».

Согласно первоначальной заявке на участие в государственной программе, планировалось приобрести 450 кресел общей стоимостью 1,8 млн руб. по цене 4047 рублей за единицу. Администрация объяснила расхождение ростом цен с момента подачи заявки в октябре 2020 года до получения финансирования в 2023 году.

По требованию департамента поселение организовало допоставку недостающих 216 кресел на сумму 854 тыс. руб. ИП Иоаниди согласился с замечаниями, подписал дополнительные соглашения и выполнил допоставку до конца 2023 года.

Несмотря на устранение недостатков, департамент потребовал вернуть в краевой бюджет 807 тыс. руб. за нецелевое расходование средств. Администрация не согласилась с этим требованием, указав, что все 450 кресел были в итоге приобретены согласно программе.

Однако суд посчитал, что учреждение не приняло достаточных мер по изучению рынка и переплатило за товар. Также не было обеспечено достижение заданного результата с минимальными затратами. Хотя цены действительно выросли за три года, муниципалитет мог использовать субсидию более эффективно и приобрести больше кресел на выделенную сумму. В итоге решение суда было вынесено не в пользу поселковой администрации, а апелляционная инстанция оставило его в силе.

По словам судебного эксперта Экспертной группы Veta Александра Терентьева, суд отказал администрации, отталкиваясь от двух самостоятельных оснований. Первое является процессуальным и связано с пропуском истцом трехмесячного срока на обжалование, так как оспариваемое представление департамента было получено в декабре 2023 года, в то время как обратилась она в суд только через полгода. При этом даже если отталкиваться от самой поздней даты, все равно истец не уложился бы в срок.

Кроме того, на дату вынесения оспариваемого представления нарушения действительно имели место и не были устранены, а само представление было вынесено при наличии законных оснований. «Также суд уличил администрацию в нарушении норм бюджетного законодательства и закона о контрактной системе. «По выводу суда, она допустила неэффективное использование бюджетных средств — заказала кресла дороже за каждую единицу чем можно было бы заказать, если брать у другого поставщика.

При заявленной в программе потребности в 450 кресельных местах учреждение фактически приобрело только 234 кресла, а не 450, как предусматривалось заявкой.

При этом к проверке были представлены ценовые предложения от одного и того же поставщика, датированные уже после заключения договоров поставки, что прямо нарушает требование норм 44-ФЗ об обосновании начальной максимальной цены контракта методом сопоставимых рыночных цен на основе ценовой информации, полученной до заключения контракта, а не после», — поясняет юрист.

По его словам, интересно также то, что администрация изначально заняла неверную правовую стратегию защиты своих интересов. Вместо того, чтобы оспорить представление в установленные три месяца, указав суду на устранение нарушений как основание для прекращения обязанности по возврату средств, она сначала попыталась устранить нарушения в административном порядке, рассчитывая на то, что департамент откажется от требования о возврате средств. Когда выяснилось, что департамент не намерен этого делать, администрация обратилась в суд, но уже пропустив процессуальный срок.

«Однако, даже если бы администрация обратилась в суд своевременно, он с высокой степенью вероятности, отказал бы в иске по существу, так как нарушение существовало на дату вынесения представления, а его последующее устранение не делало акт незаконным. Исходя из всего вышесказанного, и при понимании того, что апелляция не возымела эффекта, шансы в кассации тут практически минимальны», — резюмировал Александр Терентьев.

