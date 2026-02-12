Ярославский ДК Добрынина обжалует решение суда о закрытии

В Ярославле муниципальный дворец культуры имени А. М. Добрынина обжалует решение областного суда о закрытии учреждения. Об этом сообщает «Городской телеканал» со ссылкой на директора дворца культуры Игоря Дербина.

Фото: мэрия Ярославля

По словам директора, после получения документов из суда ситуацию обсудят на совещании у мэра Артема Молчанова, а затем будет подана кассационная жалоба.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2025 года Ленинский районный суд ввел обеспечительные меры, запретив деятельность ДК из-за нарушений пожарной безопасности. 12 декабря по ходатайству ответчика суд изменил характер мер: были запрещены концерты, а кружки и клубы по интересам продолжили работу.

Прокуратура Ленинского района подала апелляционное представление, 9 февраля судебная коллегия по гражданским делам отменила предыдущее решение суда и вновь ввела запрет.

Антон Голицын