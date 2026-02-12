Депутат регионального парламента назначен томским вице-губернатором

Новым вице-губернатором Томской области по внутренней политике назначен депутат законодательной думы региона Степан Михайлов. Он уже досрочно сложил свои депутатские полномочия, сообщила пресс-служба областного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ Фото: Александр Голиков, Коммерсантъ

«Степан Михайлов представлял интересы жителей Кетского одномандатного округа №20. Он возглавлял комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности, комиссию по вопросам местного самоуправления»,— говорится в сообщении.

В законодательной думе господин Михайлов входил во фракцию «Единой России». В 2012—2021 годах он работал руководителем исполкома регионального отделения партии.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце 2025 года в отставку ушел первый вице-губернатор Андрей Дунаев, который курировал внутреннюю политику.

По данным областной думы, и. о. главы комитета по законодательству стал Юрий Дроздов. Довыборы в округе №20 проводиться не будут, поскольку полномочия действующего созыва истекают в сентябре 2026 года.

Валерий Лавский