Первый вице-губернатор Андрей Дунаев покидает администрацию Томской области

Первый вице-губернатор Томской области Андрей Дунаев ушел в отставку. Этот пост он занимал с мая 2023 года.

«Дунаев покидает свой пост по собственному желанию. Сегодня, 30 декабря, его последний рабочий день в качестве первого заместителя губернатора»,— процитировал «Интерфакс» сотрудника пресс-службы областной администрации.

В структуре областной администрации указан один первый заместитель губернатора. Он курирует, помимо прочего, внутреннюю политику и взаимодействие с общественными и политическими структурами.

Как писал «Ъ-Сибирь», в сентябре 2023 года городская дума Томска избрала новым мэром заместителя главы Омска Дмитрия Махиню, которого пригласил в регион томский губернатор Владимир Мазур. В сентябре 2025-го «Единая Россия» одержала победу на выборах муниципального парламента Томска, получив 31 место из 37.

Валерий Лавский