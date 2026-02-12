ACLED: Израиль ударил по Газе рекордное число раз с момента перемирия с «Хамасом»

В январе 2026 года Израиль совершил самое большое число атак на сектор Газа с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня в октябре 2025 года, свидетельствуют данные американской организации ACLED, занимающейся мониторингом вооруженных конфликтов.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные организации, за месяц зафиксировано более 370 израильских авиаударов, артиллерийских обстрелов и перестрелок.

В ЦАХАЛ заявляли, что удары становились ответом на нарушения перемирия со стороны палестинского движения «Хамас». Целями становились командиры, склады оружия и инфраструктура группировки. Палестинские источники сообщают, что после прекращения огня в результате израильских атак погибли около 600 человек.

Рост насилия происходит на фоне пробуксовки второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа для Газы, отмечает The Wall Street Journal. В феврале ЦАХАЛ направила премьер-министру Биньямину Нетаньяху секретный доклад, в котором говорится об усилении «Хамаса» в секторе Газа.

