«Хамас» возвращается к жизни

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила премьер-министру Биньямину Нетаньяху секретный доклад, в котором говорится о значительном усилении группировки «Хамас» в секторе Газа. Процесс начался после 10 октября 2025 года, когда в соответствии с «планом Трампа» в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Руководство группировки работает над укреплением не только своего военного, но и политического влияния, приготовившись к внедрению в новые структуры власти, сформированные по плану урегулирования. Наращивать свою активность хамасовцы пытаются и по периметру «желтой линии» — границы, за которую отведены части ЦАХАЛа. В этих обстоятельствах Израиль вынужден подыскивать противовес «Хамасу» из числа своих арабских партнеров.

О секретном докладе ЦАХАЛа, который был направлен лично Биньямину Нетаньяху, сообщил вечером в понедельник, 2 февраля, «13-й канал». По его данным, в трехстраничном документе говорится о значительном усилении позиций «Хамаса» в секторе Газа. «Примерно через три месяца после (вступления в силу 10 октября 2025 года.— “Ъ”) соглашения о прекращении огня в секторе Газа стало очевидно, что "Хамас", несмотря на все трудности, продолжает укреплять собственную власть»,— заявляют авторы доклада. Они подчеркивают, что это происходит и в гражданской, и в военной сферах, вопреки пунктам мирного плана о необходимости демонтажа «Хамаса» как военной и политической организации.

Создание палестинской «администрации технократов» — Национального комитета по управлению Газой — вряд ли изменит обстановку на местах, утверждают израильские военные. «"Хамас" предпринимает шаги "на земле", направленные на сохранение своего влияния и контроля на низовом уровне,— отмечается в документе.— Это предполагает интеграцию его агентов в правительственные министерства и аппарат безопасности (которые должны будут работать в постконфликтный период.— “Ъ”)».

Если международные профильные структуры не займутся демилитаризацией «Хамаса» всерьез, то тенденция на его усиление будет только набирать масштаб, полагают военные.

Отдельно отмечается, что радикальная группировка пытается нарастить свое присутствие вдоль «желтой линии» — условной границы на территории сектора Газа, за которую выведены дислоцированные там части ЦАХАЛа. «Хамас» не только организует демонстративное патрулирование вдоль этой линии, но и временами пытается заходить за нее, провоцируя израильских военных на стрельбу, говорится в докладе.

В свою очередь, израильская новостная корпорация Kan опубликовала 2 февраля один из внутренних документов «Хамаса», перехваченный ЦАХАЛом. В нем верхушка радикальной группировки инструктирует своих сторонников, как взаимодействовать с Национальным комитетом по управлению Газой. Этот документ свидетельствует о том, что хамасовцы намерены сформировать свое «государство в государстве», не взаимодействуя с новыми властями и не препятствуя им. «Нельзя устанавливать личные контакты или передавать им (членам Национального комитета по управлению Газой.— “Ъ”) информацию и новости, кроме как через соответствующие каналы (установленные планом урегулирования.— “Ъ”)»,— говорится в предписаниях «Хамаса».

Что касается демилитаризации группировки, которая до 7 октября 2023 года полностью контролировала сектор Газа, то части ЦАХАЛа уже развернули вдоль «желтой линии» специальные пункты сбора оружия, куда боевики должны доставить все свои арсеналы для передачи их международным посредникам, чтобы те, в свою очередь, направили оружие на утилизацию в Израиль. Однако, как говорят представители ЦАХАЛа, опрошенные изданием «Гаарец», пока процесс не начался.

Никто из международных посредников, участвующих в урегулировании, не направил в Газу свои силы для того, чтобы контролировать процесс разоружения группировки.

Курс на глубокую вовлеченность в дела сектора пока взяли лишь ОАЭ — одна из стран—подписантов Соглашений Авраама, положивших начало процессу арабо-израильской нормализации. По данным «Гаарец», Абу-Даби направил свои средства на возведение в Газе отдельного жилого района, рассчитанного на 25 тыс. человек и расположенного в зоне контроля ЦАХАЛа. Кроме того, Эмираты профинансировали масштабный вывоз мусора, оставшегося от разрушенных войной зданий.

Ряд израильских СМИ сообщил, что Абу-Даби претендует и на то, чтобы взять на себя управление Газой, обеспечивая все: от охраны логистических центров до закупки продовольственных товаров у израильских производителей. Израильские чиновники отмечали, что укрепление позиций ОАЭ помогло бы сорвать расчеты «Хамаса» на то, что в секторе будут работать его традиционные партнеры Турция и Катар, которые способны предоставить ему определенную свободу действий.

Впрочем, Эмираты пока не спешат публично подтверждать свои амбиции на особую роль в Газе. 2 февраля государственный министр ОАЭ по вопросам международного сотрудничества Рим бинт Ибрагим аль-Хашими заявила, что ее страна на сегодня привержена только «расширению своих гуманитарных усилий по поддержке палестинцев и продвижению прочного мира». Ни о каком управлении прибрежным анклавом речи не идет, подчеркнула она.

