Анна Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дохе

28-я ракетка мира россиянка Анна Калинская обыграла занимающую девятое место в мировом рейтинге украинку Элину Свитолину в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Дохе.

Матч продлился 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу 27-летней российской теннисистки. За выход в полуфинал россиянка поборется с чешкой Каролиной Муховой, в мировой классификации располагающейся на 14-й строчке. Ранее соперницы играли друг с другом трижды, все три встречи остались за чешкой.

Турнир в Дохе, общий призовой фонд которого превышает $4 млн, завершится 14 февраля. В прошлом году победительницей состязания стала американка Аманда Анисимова.

Арнольд Кабанов