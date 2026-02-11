Главные новости за 11 февраля. Ростов-на-Дону и область

Школы в Ростовской области вернулись в штатный режим работы.

Ростовская атомная электростанция работает в штатном режиме после ночной атаки беспилотников на город. Все четыре энергоблока работают в сети на мощности в соответствии с графиком диспетчерской нагрузки.

Товарищескую встречу футбольных клубов «Ростов» и «Чжэцзян Гринтаун» прервали в середине первого тайма. Причиной стала драка футболистов на поле.

Агентство развития платежных систем (АРПС) опубликовало список муниципалитетов Ростовской области, в которых будет внедрена оплата проезда картой «Тройка». В него вошли маршруты семи городов и 32 районов региона, а также ряд межмуниципальных маршрутов.

Начальником кадрового управления ГУ МВД России по Ростовской области назначен подполковник полиции Виктор Драба.