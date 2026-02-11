Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону начальником кадрового управления ГУ МВД назначен Виктор Драба

Начальником кадрового управления ГУ МВД России по Ростовской области назначен подполковник полиции Виктор Драба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Виктору Драбу 40 лет, он окончил ЮФУ и РГЭУ. В 2013 году поступил на службу в органы внутренних дел, работал в ГУ МВД России по Ростовской области в должностях оперуполномоченного и старшего оперуполномоченного отдела кадров и профессиональной подготовки.

С 2023 года занимал должность начальника отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом Главка.

Наталья Белоштейн

