Игру «Ростова» и «Чжэцзян» остановили из-за драки футболистов

Товарищескую встречу футбольных клубов «Ростов» и «Чжэцзян Гринтаун» прервали в середине первого тайма. Причиной стала драка футболистов на поле, сообщил интернет-портал «Чемпионат».

В пресс-службе ростовского ФК ситуацию не прокомментировали, сообщив лишь о завершении матча.

Сейчас ФК «Ростов» находится на сборах в ОАЭ. Как ранее писал «Ъ-Ростов», клуб уже провел пять матчей: против «Чэнду Жунчэн», московских «Локомотива», «Родины», армянского «Ноа» и китайского «Циндао». ФК «Ростов» смог погасить часть долгов и начал выплачивать зарплаты. С клуба снят трансферный бан.

Мария Хоперская