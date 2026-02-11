Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Кубу с 24 февраля

Авиакомпания «Россия» с 24 февраля приостановит полеты на Кубу, сообщил «Аэрофлот» в Telegram-канале. Решение связано с ограничениями на заправку самолетов в кубинских аэропортах.

Для вывоза пассажиров, находящихся на острове (за исключением граждан Республики Куба), назначены рейсы: FV6928 Варадеро-Москва — 12, 14, 17, 19 и 21 февраля, а также FV6850 Гавана-Москва — 16 февраля. Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу запланирован рейс FV6849 Москва-Гавана — 15 февраля.

Перевозчики «Россия» и Nordwind («Северный ветер») скорректировали полетные программы, рейсы в Гавану и Варадеро приостановлены. Пассажирам отмененных перелетов пообещали вернуть деньги по месту покупки билетов.

Власти Кубы 9 февраля уведомили авиакомпании о приостановке заправки авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса. Причиной дефицита названы действия администрации президента США Дональда Трампа. 29 января он объявил чрезвычайное положение и ввел дополнительные пошлины для стран — поставщиков нефти на остров.